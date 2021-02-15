К читателям газеты «Коммерсантъ»

Сретение Господне

Дорогие братья и сестры!

Поздравляю всех верующих во Христа читателей газеты «Коммерсантъ» с праздником Сретения Господня. Сретение по-славянски означает «встреча». На 40-й день после Своего Рождества Христос был, согласно ветхозаветному закону, принесен Божией Матерью и Иосифом в Иерусалимский храм. Здесь Спасителя встретил старец Симеон, впоследствии нареченный Богоприимцем, взял Богомладенца на руки и произнес знаменитые слова: «Ныне отпускаешь раба Твоего, Владыка, по слову Твоему, с миром, потому что видели очи мои спасение Твое». Таким образом произошла встреча Ветхого Завета с Богом, заключающим с человечеством Завет Новый. Завет, в котором мы можем уподобиться Богочеловеку.

Мы постоянно с кем-то встречаемся: с друзьями и с недругами, с людьми знакомыми и неизвестными, близкими и равнодушными. Какие-то из этих встреч проносятся мимо нас, какие-то оставляют неизгладимый след. Главная же наша встреча должна быть с Господом: и сегодня, на земле, и в будущей жизни. Старец Симеон, увидев Христа, понял, что видит Того, встречи с Которым он ожидал многие годы. Он узнал Спасителя. Но как часто бывает так, что люди живут-живут, Господь взывает к их сердцу, но они Его не видят, не узнают. Для того чтобы увидеть Бога, Его действия в нашей жизни, секретов особых нет: нужно обращаться к Нему и делать то, что Он заповедал. Молиться дома и за богослужением. Менять себя к лучшему в молитве и в действиях. Учиться встречаться с Богом и стараться уподобляться Христу. А для начала — захотеть этого. Хотеть быть Божиим.

Да поможет всем нам Господь следовать путям Его, дабы когда-нибудь, уходя в вечную жизнь, мы смогли сказать: «Видели очи мои спасение Твое».

Савва, епископ Зеленоградский, викарий Святейшего патриарха Московского и всея Руси, заместитель управляющего делами Московской патриархии