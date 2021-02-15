Слияния на карантине

По итогам прошлого года рынок слияний и поглощений в России упал почти на 40%, до $33,5 млрд. Четвертый квартал превзошел все предыдущие, но в основном за счет нескольких крупных сделок в нефтяном секторе. В 2021 году, со снятием моратория на банкротства, процессы M&A может оживить распродажа активов проблемных компаний, полагают эксперты.

Период падения рынка M&A, который продолжался в течение трех кварталов 2020 года, в четвертом — сменился ростом. Суммарный объем сделок составил $13,8 млрд, подсчитало AK&M (“Ъ” ознакомился с исследованием). Это на 13,6% больше, чем в том же квартале доковидного 2019 года, и на 15,3% — 2018 года.

Рост в четвертом квартале в первую очередь произошел благодаря нефтяникам. Крупнейшей трансакцией 2020 года стала сделка между «Роснефтью» и Независимой нефтегазовой компанией (ННК) Эдуарда Худайнатова. Сумма сделки по выкупу 100% «Таймырнефтегаза» у ННК составила $9,6 млрд, следует из отчетности МСФО «Роснефти».

Но даже с учетом рекордов последнего квартала годовую динамику переломить не удалось. В итоге объем российского рынка слияний и поглощений (M&A) в 2020 году, по оценке AK&M, пережил рекордное падение — на 39,8%, до $33,5 млрд.

Изменения тенденции аналитики ожидают уже в этом году. Заместитель гендиректора AK&M Людмила Еремина полагает, что слияния и поглощения будут происходить в основном в торговле, строительстве и девелопменте, среди крупных предприятий в сфере услуг, которые не справятся с коронакризисными трудностями, а также в сфере информационных технологий, на которую «всегда есть спрос у госкомпаний». Также, отмечает госпожа Еремина, «возможно оживление в логистике», а в связи с пандемией «набирают популярность и фармацевтические активы».

Оживлению рынка M&A могут способствовать банкротства, добавляет главный экономист «ПФ Капитала» Евгений Надоршин. «Если не будет нового серьезного локдауна, то можно ожидать оживления и в части количества сделок и объемов. Стимулом к этому могут послужить проблемы у ослабевших и перегруженных долгом игроков»,— говорит он.

В первую очередь это затронет малый и средний бизнес, «и таких компаний может оказаться довольно много», полагает эксперт. Он выделяет те же области потенциальных M&A, что и аналитики AK&M: «в некомфортном положении» могут оказаться игроки ритейла, собственники коммерческой недвижимости, а также поставщики, работающие на сферу услуг.

Несмотря на сохранение признаков кризиса, спрос на активы будет, считает господин Надоршин, в том числе с участием заемных средств. «Российские банки сейчас в состоянии избытка ликвидности. А нефтяной сектор имеет собственные ресурсы благодаря дешевому рублю по отношению к стоимости нефти, цепочка компаний, содержащаяся на сырьевых экспортных доходах, получила дополнительный денежный поток. Поэтому проблем с деньгами там нет»,— говорит он.

По оценке КПМГ, представленной в отчете по рынку слияний и поглощений за 2020 год, определяющими факторами для роста активности M&A станут «оживление на финансовых рынках, низкие затраты на привлечение долгового финансирования и программы государственной поддержки, необходимость в реорганизации операционной деятельности и активов с целью адаптироваться к последствиям кризиса 2020 года, а также низкая стоимость компаний, пострадавших от пандемии».

Руководитель департамента инвестиций и рынков капитала КПМГ в России и СНГ Лидия Петрашова отмечает, что можно ожидать рост количества сделок, направленных на трансформацию бизнесов. «А вектор на ускоренную цифровизацию будет стимулировать большую активность в и так самом богатом по количеству сделок секторе ТМТ (телеком, медиа и технологии)»,— пояснила она. В то же время, уточнила госпожа Петрашова, по сумме сделок лидером останется нефтегазовый сектор как наиболее капиталоемкий в плане инвестиций.

Ольга Шерункова