Ударник MMA

Александр Волков, вполне возможно, вплотную подобрался к праву побороться за чемпионское звание UFC, главного в смешанных единоборствах (MMA) промоушена, в супертяжелом весе, одержав самую яркую и самую значимую в карьере победу. У легенды жанра голландца Алистара Оверима он выиграл очень убедительно, нокаутировав практически беспомощного на фоне россиянина соперника во втором раунде.

Этот бой на турнире UFC в Лас-Вегасе приобрел особенное, что ли, звучание благодаря выступлению Александра Волкова. К своим 32 годам тот уже накопил богатый — из четырех десятков поединков — послужной список в смешанных единоборствах, бил крутых бойцов вроде Фабрисиу Вердума и довольно давно превратился в реальную надежду России на то, чтобы завоевать чемпионское звание основного в MMA промоушена в супертяжелой категории. Вот только с последним рывком никак не складывалось. UFC уже была готова наградить Волкова претендентским статусом, но в 2018 году он «на флажке» пропустил нокаутирующий удар от Деррика Льюиса, а в 2020-м, снова вроде бы заработав репутацию бойца, вполне достойного титульного матча, ничего не смог поделать с Кертисом Блейдсом и уступил по очкам.

В этом смысле успех Александра Волкова в поединке с Алистаром Оверимом имел колоссальную ценность. Вернее, даже не столько сам успех, сколько стилистика, в которой он был добыт.

Овериму 40 лет, но это, как ни крути, полноценная легенда MMA. Боец, в биографии которого стопка разных призов и званий, стопка топовых боев, выигрыши у титанов жанра — таких как Брок Леснар, Жуниор дос Сантос, Фрэнк Мир, Андрей Орловский, тот же Вердум. А еще это боец, несмотря на возраст, на появившуюся, кажется, на излете четвертого десятка склонность к полноте, все равно котирующийся чрезвычайно высоко. Перед поединком в рейтинге UFC он стоял на пятой позиции, на строчку выше Волкова. И вот такого оппонента россиянин не просто одолел, превзойдя в нюансах, которые игнорировал, уступая Льюису с Блейдсом,— в терпении, аккуратности, тактической гибкости. Он его уничтожил так убедительно, словно дрался не со звездой UFC с гигантским опытом, а с ее новичком.

Преимущество Александра Волкова было очевидным еще в первом раунде, но у мучающегося в попытках угадать, предупредить, остановить чужие атаки Алистара Оверима хотя бы изредка получалось и самому куснуть в ответ, намекнуть, что панчерские таланты, помогавшие ему долгие годы, все-таки припрятаны на крайний случай. Но раунд следующий, на который голландец вышел изрядно помятым, с разбитым лицом, вылился уже в полное доминирование высокого и классно пользующегося ростом, длинными руками и ногами Волкова. Блок Оверима, с грехом пополам работавший, испарился, как апрельский снег, мучения трансформировались в какие-то адские страдания, закончилось же все стандартным для поединков двух мастеров стойки образом. Голландец в очередной раз очутился ровно напротив россиянина, сил двигаться у него не было никаких. Последовал «проверочный» удар правой, а за ним уже смертельный хук слева, обрушивший легенду на настил и заставивший рефери Джейсона Херцога фиксировать нокаут.

А эксперт ESPN по смешанным единоборствам Ариэль Хелвани, не скрывая удивления, признавался, что Александр Волков был «хорош как никогда». Это сочетание простоты и эффективности ходов, эта прагматичность, не идущая наперекор продуктивности, его просто ошеломили. А еще Хелвани обращал внимание на то, что по сравнению с боем против Кертиса Блейдса Волков набрал 20 фунтов, то есть около девяти килограммов, веса — и точно не лишнего, как у Оверима, а добавляющего мощи.

Сомнений в том, что Александр Волков вновь подобрался к бою за титул чемпиона мира, не возникло ни у кого из тех, кто освещал поединок в Лас-Вегасе. Вопрос в том, насколько близко. ESPN не исключает, что шанс побиться за звание, которое в настоящий момент принадлежит американцу Стипе Миочичу и который в марте будет защищать его в матче против чрезвычайно яркого француза Франсиса Нганну, Волкову может выпасть уже довольно скоро. Достаточно выдать еще одно выступление такого же уровня, скажем, в поединке с победителем схватки двух других элитных супертяжей, суринамца Жаирзиньо Розенстрейка и француза Сириля Гана.

Алексей Доспехов