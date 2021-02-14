В Сочи из-за непогоды повалило девять деревьев

В трех районах Сочи – Адлерском, Хостинском и Лазаревском – из-за непогоды было повалено девять деревьев. Об этом сообщает пресс-служба администрации курорта.

В результате происшествий никто не пострадал. Срок ликвидации каждого падения занимал не более одного часа.

По данным мэрии Сочи, по дороге на Малый Ахун ствол упавшего дерева зацепил легковой автомобиль и газовую трубу. На место происшествия выехали специалисты газовой службы, угрозы прорыва газопровода нет.

Как сообщал “Ъ-Кубань”, ранее ГУ МЧС по Краснодарскому краю распространило экстренное предупреждение о сильных снегопадах, ожидающихся в предгорных районах Сочи. Согласно ему, с 18:00 14 февраля до 18:00 15 февраля в предгорьях и горах курорта пройдет мокрый снег и снег, местами сильный.

По уточненным данным мэрии Сочи, в ближайшие сутки на побережье курорта временами ожидается мокрый снег, местами сильный. Возможно налипание мокрого снега на проводах и деревьях, на дорогах гололедица. Ветер 4-9 м/с с порывами до 13 м/с, температура воздуха может опускаться до 0 градусов по Цельсию, а в предгорной зоне до -6 градусов.

Алексей Белянин