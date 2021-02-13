Глава офиса Зеленского заявил о невыполнимости Минских соглашений

Минские договоренности практически невозможно выполнить в той редакции, в которой их подписали, заявил глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак.

«Если говорить честно, то в той редакции, в которой они сегодня существуют, мне иногда кажется, что они и подписывались с целью и с пониманием, что выполнить их невозможно. Но Украина, и президент много раз об этом говорил, сделает все для того, чтобы принципы, заложенные в Минских соглашениях, были выполнены с нашей стороны»,— сказал господин Ермак в эфире телеканала «Украина 24» (цитата по «Интерфакс-Украина»).

Андрей Ермак добавил, что, несмотря на некоторый прогресс, переговоры идут «очень медленно и сложно». Он считает, что США могут и должны сыграть одну из ключевых ролей в урегулировании ситуации в Донбассе.

Ранее украинские власти разработали законопроект «О государственной политике переходного периода» в Донбассе. Россия считает, что документ грубо нарушает Минские соглашения и означает односторонний выход Киева из них.

Подробнее о законопроекте и позиции России — в материале “Ъ” «Украине перекрывают выход из Минска».