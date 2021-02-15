«Горбушкин двор» готовится к ремонту

Сокращение серого рынка гаджетов и отсутствие интереса молодой аудитории вынуждает торгцентр «Горбушкин двор» искать альтернативные пути развития. Более четверти его площадей могут отдать под магазины товаров для дома и ремонта, так как в округе выросли объемы жилищного строительства. Локация вряд ли заинтересует крупных арендаторов, но будет пользоваться спросом у несетевых брендов, считают консультанты.

«Горбушкин двор» выделит 10 тыс. кв. м площадей для размещения арендаторов, реализующих товары для дома и ремонта, рассказал “Ъ” управляющий директор комплекса Александр Волков. По его словам, решение пересмотреть пул арендаторов принято исходя из высоких объемов жилищного строительства: в радиусе 3–5 км от объекта строится 3 млн кв. м недвижимости. В будущем, по мнению господина Волкова, это будет способствовать росту спроса на товары для чистовой отделки квартир. Переговоры с потенциальными арендаторами уже идут, некоторые из них — региональные игроки, которые хотят выйти на московский рынок, добавил он.

«Горбушкин двор» располагается в помещениях бывшего МТЗ «Рубин». В 2001 году сюда переехал стихийный рынок мультимедийной продукции, сформировавшийся в 1990-е у находящегося неподалеку ДК Горбунова. Общая сдаваемая торговая площадь — 36 тыс. кв. м. Сейчас 37% помещений занимают продавцы бытовой техники, 16% — телефонов и аксессуаров, по 6% — у продавцов музыкального оборудования и компьютерной техники.

Структура собственников «Горбушкина двора» до конца неизвестна: исходно владельцем объекта считался Александр Милявский, у которого в 2011 году его выкупили структуры Юрия и Алексея Хотиных. В 2017 году издание Energy Insider сообщило, что друг семьи Хотиных — гендиректор «Русь Ойл» Сергей Подлисецкий продал «Горбушкин двор» основному владельцу «Фармстандарта» Виктору Харитонину. Алексей Хотин был задержан и отправлен под домашний арест в апреле 2019 года по подозрению в растрате средств из банка «Югра».

Как отмечает главный редактор «Вильянов.ком» Сергей Вильянов, если 20 лет назад «Горбушка» была «оазисом пиратской продукции», то теперь это заурядный торгцентр, не привлекающий молодых покупателей. Рынок серых устройств в России резко упал в том числе из-за нарушенного авиасообщения, которое осложнило перевозку устройств за наличные в ручной клади, добавляет Эльдар Муртазин из Mobile Research Group.

Консультанты называют решение о реконцепции объекта обоснованным. Директор отдела торговых помещений CBRE в Москве Марина Малахатько поясняет, что в районе Филевского парка не так много магазинов, специализирующихся на товарах для дома, а в ближайших локациях реализуется и планируется ряд крупных многофункциональных проектов, в том числе реновация территории завода имени Хруничева. Но большие DIY-ритейлеры вряд ли заинтересуются подобной площадкой, уверен собеседник “Ъ” в одной из таких компаний. Госпожа Малахатько соглашается, что рассматривать объект будут скорее индивидуальные предприниматели и небольшие бренды, которым интересно заключать контракты на срок до трех лет с учетом будущего редевелопмента площадки. Директор департамента торговой недвижимости JLL Полина Жилкина также говорит, что неопределенность относительно будущей судьбы «Горбушкина двора» вызовет вопросы потенциальных арендаторов.

Перспектива сноса «Горбушкина двора» и застройки его территории обсуждается уже несколько лет. В конце 2020 года участок вошел в периметр застройки промзоны «Западный порт», проект редевелопмента которой утвердила мэрия. Но Александр Волков поясняет, что фактически было изменено только назначение участка — если раньше официально предполагалась только промышленная функция, то сейчас добавлены жилая и торговая. Он добавляет, что территории по-прежнему ждет редевелопмент, но еще несколько лет «Горбушкин двор» будет работать как торгцентр. Это косвенно подтверждают данные Москомстройинвеста: проект застройки участка на рассмотрение градостроительно-земельной комиссии пока не выносился.

Александра Мерцалова, Никита Щуренков