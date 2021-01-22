Ремонтники идут из-за МКАД

Растущий из-за строительного бума потенциал московского DIY-рынка привлекает региональных операторов. Свои магазины в столице открывает сеть из Ставропольского края «Обойкин», калининградский «Бауцентр». А крупнейший DIY-игрок из Казани «Мегастрой» ищет площадки для строительства своих гипермаркетов. Впрочем, предупреждают эксперты, региональные операторы могут не выдержать конкуренции с крупнейшими западными и российскими игроками, давно работающими в регионе.

На рынок Москвы выходит ставропольская сеть «Обойкин», сообщили “Ъ” в Knight Frank и подтвердили в самой компании. Калининградская сеть «Бауцентр» также набирает персонал в строящийся в подмосковном Пушкино гипермаркет, следует из объявления в базе HeadHunter. Активно ищет объекты в столичном регионе под строительство гипермаркетов и казанская сеть «Мегастрой», рассказывает “Ъ” один из консультантов на рынке торговой недвижимости. По словам другого собеседника “Ъ”, в Москву и область пытаются зайти воронежская сеть «Порядок» и владимирская компания «Аксон». К вечеру среды “Ъ” не удалось связаться ни с одной из вышеперечисленных торговых компаний, кроме «Аксона», где отказались от комментариев.

Директор департамента торговой недвижимости JLL Полина Жилкина добавляет, что в прошлом году динамика продаж в сегменте была достаточно хорошей: москвичи активно покупали строительные и отделочные материалы или товары для дома. Но, по предварительным оценкам Infoline, в 2020 году российский рынок DIY и товаров для дома все же покажет падение на 3–4%, до 1,7 трлн руб. год к году. Для сравнения: по оценкам Fashion Consulting Group (FCG), российский рынок моды по итогам кризисного года мог показать падение максимум на 25%, до 1,75 трлн руб., рынок ювелирных изделий снизился год к году на 15% в деньгах (данные Infoline).

Благоприятно повлиять на продажи товаров для дома и ремонта в этом году должна программа льготной ипотеки на новостройки, считает партнер Deloitte Егор Метелкин. По данным ЦИАН, в минувшем году в Москве было заключено 82,2 тыс. договоров долевого участия, что на 5,4% больше, нежели годом ранее.

В Knight Frank отмечают, что пока о заметном изменении структуры арендаторов торговых площадей говорить рано: «Если текущий тренд сохранится, то в конце этого года мы можем увидеть рост спроса на помещения со стороны сетей DIY и товаров для дома». Директор отдела торговых помещений CBRE Марина Малахатько, в свою очередь, отмечает, что у компании по итогам 2020 года доля сделок с такими арендаторами уже выросла на 25% год к году. Замдиректора департамента торговой недвижимости Colliers International Борис Маца считает, что активная экспансия этих сетей наблюдается уже сейчас. «Это и выход региональных операторов товаров для дома в Московский регион, и активный поиск земельных участков для строительства big box со стороны федеральных игроков»,— поясняет он, а также связывает этот тренд с высокими темпами жилищного строительства в столичном регионе.

Сейчас Leroy Merlin управляет 26 точками в Москве и области, в 2021 году планирует еще несколько открытий, сообщают в пресс-службе. Торговая сеть «Все инструменты.ру» планирует инвестировать 1,5 млрд руб. в открытие новых точек в этом году, чтобы удвоить их количество до 600 объектов. Госпожа Малахатько считает, что в текущем году доля площадей, которые занимают магазины товаров для дома, продолжит расти. «Это связано не только с ипотечным бумом, но и с психологическими факторами: на фоне изоляции многие захотели сменить обстановку»,— рассуждает она. Впрочем, предупреждает Егор Метелкин, небольшим региональным сетям предстоит конкурировать с работающими на этом рынке крупными игроками, обладающими большей экспертизой и авторитетом у потребителей.

Никита Щуренков, Александра Мерцалова