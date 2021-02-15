ГК ФСК оттесняет «Баркли»

«Баркли» Леонида Казинца, который начинал застраивать дорогой недвижимостью один из престижных районов столицы — Остоженку, и группе РКС пришлось продать свой участок на юге Москвы ГК ФСК Владимира Воронина. Партнеры вынуждены реализовать часть активов, чтобы завершить строительство в Новой Москве проблемного жилого комплекса «Медовая долина», который «Баркли» начинал самостоятельно. Сделка может принести продавцам до 2 млрд руб.

Девелоперские компании «Баркли» Леонида Казинца и РКС семьи финансиста Игоря Сагиряна лишились 1,85 га на Варшавском шоссе на юге Москвы, где планировалось построить 60 тыс. кв. м. жилья, рассказал источник “Ъ” на рынке недвижимости. По его словам, новым правообладателем площадки на месте бывшего завода строительных красок и мастик (СКИМ) стала ГК ФСК Владимира Воронина. В пресс-службе ФСК подтвердили “Ъ” эту информацию. В «Баркли» и РКС отказались от комментариев.

«Баркли» мог выйти из этого проекта из-за долговой нагрузки и проблем с подрядчиками, возникших в ходе строительства в Новой Москве ЖК «Медовая долина», говорит другой собеседник “Ъ”. Этот проект застройщик должен был сдать еще в 2019 году, но пока в эксплуатацию сданы только три корпуса. Застройщик объяснял это недобросовестностью подрядчиков, а они в ответ жаловались на финансовую недисциплинированность «Баркли». Сумма требований девелопера к подрядчикам проблемного объекта в Новой Москве достигала 1,2 млрд руб. (см. “Ъ” от 23 июня 2020 года). Теперь вырученные деньги от продажи участка завода СКИМ девелопер сможет направить на завершение строительства, предполагает собеседник “Ъ”.

Изначально компания самостоятельно занималась проектом, а позже привлекла в проект РКС, заключившую в 2020 году партнерство с «Баркли». Оно предполагало взаимовыгодные условия, но, как считает собеседник “Ъ”, «если "Баркли" продолжает лишаться своих объектов из-за финансовой неустойчивости, то необходимость в таком партнерстве отпадает».

Площадка завода СКИМ не первый проект на юге столицы, который потерял «Баркли». Компания должна была заниматься застройкой завода «Ферейн» Владимира Брынцалова. Но вскоре после срыва договоренностей с господином Брынцаловым «Баркли» и РКС приобрели участок завода СКИМ. По информации источника “Ъ”, знакомого с деталями сделки, эта площадка досталась в качестве компенсации за расторжение договоренностей по застройке «Ферейна».

Для ФСК покупка участка завода СКИМ могла обойтись в 1,8–2,2 млрд руб., оценивает партнер Colliers Владимир Сергунин. Финансовый директор Tactics Group Андрей Новиков указывает, что для ФСК этот участок мог быть привлекателен лишь в случае приобретения соседних площадок и развития более крупного проекта. Тем более что уже разработанный проект развития промзоны на Нагатинской набережной, куда и входит эта площадка, предусматривает застройку 58 га. Подготовкой этого проекта ранее занимался «Баркли». Там, согласно проекту планировки территории, будет построено 600 тыс. кв. м, из которых 450 тыс. кв. м — жилье.

Традиционно ФСК занимается более крупными проектами, чем позволяет потенциальный объем строительства на участке завода СКИМ. Поэтому, предполагает господин Новиков, ФСК мог консолидировать и соседние участки. В пресс-службе ФСК заявили, что пока в рамках этого проекта было приобретено только два участка общей площадью 2,17 га. Аналитик департамента жилой недвижимости Accent Capital Игорь Талалов оценивает затраты на застройку этой площадки в 8,4 млрд руб., а потенциальную выручку от продажи квартир — в 11,2 млрд руб.

Дарья Андрианова