На Кубани ожидается понижение температуры до -20 градусов

В ближайшие дни в Краснодарском крае ожидается понижение температуры воздуха до -15-20 градусов. Об этом предупредили в пресс-службе администрации региона.

Сохраняется экстренное предупреждение, все службы и техника приведены в состояние готовности для ликвидации последствий непогоды, в том числе подразделения ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

За последние сутки на Кубани выпало от 1 до 10 см снега. Самые обильные осадки прошли в Лабинском, Мостовском и Белореченском районах.

По прогнозу Краснодарского гидрометцентра, в ближайшие два дня в регионе продолжит идти снег, усилится ветер, в отдельных районах прогнозируется сильная метель. Столбики термометров будут показывать значения от -1 до -16 градусов (в зависимости от района края).

Как сообщал “Ъ-Кубань”, ГУ МЧС по Краснодарскому краю распространило экстренное предупреждение о возможном резком ухудшении погодных условий в регионе с 12 по 20 февраля 2021 года.

Наталья Решетняк