Ученые предупредили о риске «устаревания» вакцин от COVID-19

Вакцины от коронавируса имеют тенденцию устаревать, заявил Майкл Кинч, специалист по вакцинам Университета Вашингтона в Сент-Луисе. По его словам, хотя у ученых есть возможности, чтобы идти в ногу со временем, дальнейшие мутации вируса требуют альтернативных подходов.

«Плохая новость об этих конкретных вариантах и причина, по которой многие из нас нервничают не в том, что вакцины внезапно перестанут работать,— сказал господин Кинч,— а в том, что они постепенно устареют» (цитата по Bloomberg).

Исследователи рассматривают несколько способов преодоления трудностей. «Другая стратегия включает в себя антигены, молекулы, которые вызывают иммунный ответ»,— сказал Майкл Кинч.

Компании Pfizer, Moderna и Johnson & Johnson заявили, что начинают работу по адаптации своих вакцин. AstraZeneca и Oxford планируют подготовить доработанную версию вакцины к осени.