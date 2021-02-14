В Казани проходит согласованный митинг против репрессий

В Казани на площади Тысячелетия с 12:00 напротив Казанского Кремля проходит митинг против задержаний и политических репрессий. Его организовали представители «Яблока», ПАРНАС, «Левого фронта». Однако в акции также участвуют сторонники Алексея Навального и члены КПРФ. Помимо партийных стягов есть флаги России, Татарстана и имперские триколоры.

Власти из-за ограничений по коронавирусу согласовали митинг лишь на 200 человек. Однако за ограждениями стоят еще несколько сотен человек. Общая численность пришедших около тысячи человек.

Протестующие требуют свободу политзаключенным, в том числе Алексею Навальному, кричат: «Путин — не наш президент». Выступающие также говорят о необходимости готовиться к выборам в Госдуму.

Кирилл Антонов, Казань