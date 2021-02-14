В красноярских ТЦ развернули пункты для голосования за звание «Города трудовой доблести»

Красноярские волонтеры развернули пункты для голосования за присвоение городу почетного звания в торговых центрах и гипермаркетах для тех, кто не может принять участие в акции онлайн.

Как уточняется на сайте мэрии, в ближайшие месяцы на предприятиях пройдут собранию трудовых коллективов в поддержку соответствующего решения. На сегодняшний день проголосовали более 25 тыс. человек.

С инициативной присвоить Красноярску звание выступили несколько общественных городских организаций, предложение подержали депутаты горсовета.

В годы Великой Отечественной войны на территории горола было развернуто производство военной продукции. По данным мэрии, в тот период общее количество предприятий возросло с 44 до 59.

В прошлом году звание «Город трудовой доблести» получили Новосибирск, Омск, Новокузнецк, Томск и Иркутск.

Закон об учреждении звания был подписан президентом РФ Владимиром Путиным весной 2020 года. Тогда заявки о получении звания подали более 20 городов страны.

Артем Шпек