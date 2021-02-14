В Сочи потушили пожар в торговом центре «Мзымта»

Пожар в торговом центре «Мзымта» в Адлерском районе Сочи полностью ликвидирован. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Как сообщал “Ъ-Кубань”, сообщение о возгорании на ул. Демократической пришло около 3:00 14 февраля. Пожар произошел в двухэтажном торговом здании, расположенном на одном из рынков в Адлерском районе. Возгорание сопровождалось сильным задымлением.

Всего для тушения пожара было привлечено 58 человек и 19 ед. техники, в том числе от МЧС России 35 человека, 12 ед. техники. Площадь пожара составила 800 кв.м. В 6:03 пожар был локализован, в 6:52 открытое горение было локализовано. Погибших и пострадавших нет.

По данным мэрии Сочи, сейчас администрации города занимается оценкой ущерба предпринимателей арендаторов, а также вопросом предоставления им альтернативных площадей в аренду.

Алексей Белянин