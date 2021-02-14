В Сочи тушат крупный пожар в ТЦ «Самшит»

Пожарные службы продолжают тушить возгорание в торговом центре «Самшит», расположенном на рынке в Адлерском районе.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю, сообщение о возгорании на ул. Демократической пришло около 3:00 14 февраля. К месту вызова были направлены подразделения Сочинского пожарно-спасательного гарнизона, которые выяснили, что происходит горение двухэтажного здания, наблюдается сильное задымление. Всего для тушения пожара было привлечено 58 человек и 19 ед. техники, в том числе от МЧС России 35 человека, 12 ед. техники.

Площадь пожара составила 800 кв.м. В 6:03 пожар был локализован, в 6:52 открытое горение было локализовано. Погибших и пострадавших нет. В настоящее время идет проливка конструкций.

Алексей Белянин