Депутат кузбасского парламента предстанет перед судом по обвинению в растрате

Председатель кемеровского отделения «Всероссийского общества инвалидов», депутат парламента от «Единой России» Валентина Шмакова предстанет перед судом по обвинению за присвоение и растрату бюджетных средств. Как сообщается на сайте СК РФ по Кемеровской области, ее обвиняют в совершении трех эпизодов преступления по ч. 3 ст. 160 УК РФ и ч. 4 ст. 160 УК РФ.

По версии следствия, зимой 2019 года Валентина Шмакова, находясь в должности председателя общества, не поставила на бухгалтерский учет автомобиль для перевозки инвалидов стоимостью 1,5 млн руб., который пожертвовала одна из коммерческих фирм. Она оформила документы, что сама приобрела автомобиль у фирмы за 100 тыс. руб. и поставила его на учет в ГИБДД. При этом не внесла средства в кассу или на расчетный счет общества инвалидов.

В ходе предварительного следствия, было выявлено еще три эпизода. С мая 2015 года по февраль 2019 года председатель по бумагам как частное лицо, приобрела в автосалоне три автомобиля на общую сумму порядка 861тысячи рублей. Оплату она производила вверенными ей денежными средствами с расчетного счета общества инвалидов. Вину обвиняемая признала. На ее имущество наложен арест на сумму около 1,5 млн руб. Также она вернула общественной организации автомобиль для перевозки инвалидов.

«Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу», - говорится в сообщении ведомства.

67-летняя Валентина Шмакова занимает должность главы «Всероссийского общества инвалидов» с 2006 года. В парламент Кузбасса избиралась дважды – в 2013 и 2018 годах. В последнем созыве вошла в комитет по вопросам здравоохранения и соцзащиты населения и комитет по вопросам промышленной политики, ЖКХ и имущественных отношений. Имеет ряд наград и званий, в том числе почетного гражданина Кемеровской области.

Артем Шпек