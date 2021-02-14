В Гвинее впервые с 2016 года зарегистрировали смерть от Эболы

В Гвинее зарегистрировали четыре смерти от Эболы, сообщил министр здравоохранения Реми Ламаха AFP. Люди умерли от лихорадки впервые с 2016 года. Смерти от Эболы в феврале также зафиксировали в ДР Конго.

1 февраля от лихорадки умерла медсестра в Гвинее. Эболой заразились восемь человек, которые участвовали в ее захоронении. Трое из них умерли, четверо находятся в больнице.

Генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус сообщил, что в организацию поступили сообщения о двух случаях заражения. «ВОЗ получила сведения о двух предполагаемых случаях заболевания Эболой в Гвинее. Сейчас проводятся проверочные тестирования»,— написал он в Twitter.

В 2013–2016 годах произошла эпидемия лихорадки Эбола в Западной Африке. Распространение началось с Гвинеи. В регионе погибли 11,3 тыс. человек, в Гвинее — 2,5 тыс.