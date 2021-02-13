Мэрия Казани опровергла информацию об отслеживании участников акции Навального с фонариками

Мэрия Казани опровергла появившуюся в социальных сетях информацию о том, что сотрудникам управляющих компаний поручено вычислить всех жильцов, которые примут участие в акции сторонников Алексея Навального с фонариками.

Ранее в Telegram-каналах появилась предполагаемая переписка председателя комитета ЖКХ Дмитрия Анисимова, который якобы потребовал от УК «вычислить всех», кто будет «включать во дворах телефонные фонарики». Также в соцсетях появился документ исполкома, где говорится, что «силами, координируемых из-за рубежа, организована несанкционированная массовая акция против государственной безопасности РФ».

«Это фейк»,— заявил «Ъ-Казань» начальник пресс-службы мэрии Казани Владимир Казанцев.

Напомним, на 14 февраля мэрия согласовала митинг демократической оппозиции «против задержаний и репрессий». Акция должна состояться на площади Тысячелетия напротив Казанского кремля.

Кирилл Антонов, "Ъ-Казань"