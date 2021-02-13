Недострой на Октябрьской площади Ярославля продают за 476,6 млн рублей Мэрия по решению суда изъяла у застройщика ярославский «Мордор»

В Ярославле мэрия города выставила на продажу недостроенное многоэтажное здание на Октябрьской площади. Соответствующий аукцион опубликован на официальном сайте мэрии.

Начальная цена 15-этажного недостроя установлена в 476,6 млн руб. Заявки от потенциальных покупателей принимаются до 22 марта 2021 года. Сами торги назначены на 25 марта 2021 года.

Работы по строительству торгово-офисного центра на пересечении улиц Победы и Республиканской в Ярославле остановлены более 10 лет назад. “Ъ-Ярославль” сообщал, что в марте мэр Ярославля Владимир Волков на пресс-конференции рассказал о том, что многоэтажный долгострой на Октябрьской площади, который в городе прозвали «Мордором», будет достроен.

Градоначальник отметил, что застройщик пообещал мэрии демонтировать верхние пять этажей 15-этажного здания, так как по градостроительным регламентам здания в буферной зоне ЮНЕСКО не могут быть выше 10 этажей. После того, как этажность здания будет приведена в соответствие с требованиями, застройщику разрешат продолжить строительство. Однако застройщик своего обещания не выполнил и не снес лишние этажи недостроя.

Мэрия Ярославля подала в арбитражный суд с иск с требованием изъять у застройщика объект незавершенного строительства для того, чтобы продать его на публичных торгах. Суд удовлетворил исковое заявление мэрии. В решении суда указано, что рыночная стоимость недостроенного здания составляет 476,62 млн руб. Эта сумма и стада стартовой ценой в предстоящих торгах.

Ранее “Ъ-Ярославль” сообщал, что за 41,495 млн руб. был продан на торгах объект незавершенного строительства на пересечении проспекта Октября и улицы Республиканской. Стартовая цена объекта составляла 12,15 млн руб. Этот долгострой также был заморожен более 10 лет назад, и мэрия изъяла его через суд у прежнего владельца.

Подробнее о пополнении бюджета в муниципалитетах области за счет продажи объектов незавершенного строительства в материале “Ъ-Ярославль” — «Незавершенный доход».