В Москве выпало 65% месячной нормы осадков с начала снегопада

С начала снегопада в Москве выпало 24 мм осадков, сообщило метеобюро Москвы. Это 65% от месячной нормы. За ночь показатель прибавился на 15 мм.

«Прирост осадков в Москве за ночь превысил 40% месячной нормы, за весь период снегопада — 65%. Информация получена с главной метеостанции города на ВДНХ в 6:00 субботы»,— сказал представитель метеобюро «Интерфаксу».

По данным метеобюро, вчера, 12 февраля, был установлен рекорд по суточной сумме осадков. В среднем по Москве прирост выпавшего снега составил 7 см. Наибольшее количество было в восточном административном округе — 10 см. Сегодня, 13 февраля, в столице ожидается метель. «Циклонический вихрь продолжит испытывать Московию на прочность, и, несмотря на то, что количество прогнозируемого снега значительно уменьшится, он продолжит повышать высоту московских сугробов»,— говорится в сообщении метеобюро.

Из-за снегопада в столице второй день затруднено движение. Вчера пробки достигали 10 баллов. Ночью ситуация улучшилась незначительно — они были на уровне 7–8 баллов.

Подробнее о пробках — в материале “Ъ” «Аномальный снегопад заблокировал Москву».