Прокурором Международного уголовного суда избран британец Карим Хан

Прокурором Международного уголовного суда (МУС) стал представитель Великобритании Карим Хан. Он будет в должности девять лет. Победитель определился во втором туре.

МУС учрежден в 1998 году на основе Римского статута. Это постоянный международный суд, созданный на договорной основе для прекращения безнаказанности за тяжкие преступления. Россия подписала Римский статут в 2000 году, но не ратифицировала его. В 2016 году Россия уведомила ООН, что не намерена этого делать.

Господин Хан получил поддержку 72 из 123 государств, которые участвуют в Римском статуте, передает AFP. Он приступит к обязанностям 16 июня. На должность претендовали еще три кандидата — представители Ирландии, Испании и Италии.

Господин Хан ранее работал помощником генсека ООН, спецсоветником и главой Следственной группы ООН по привлечению к ответственности за преступления организации «Исламское государство» (ИГ; запрещена в России) в Ираке.