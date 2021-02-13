Bloomberg: Google, Microsoft и Qualcomm пожаловались на сделку Nvidia и Arm

Корпорации Google, Microsoft и Qualcomm направили жалобы антимонопольному регулятору США на сделку по приобретению Nvidia британского разработчика процессоров Arm. Они считают, что сделка может нанести ущерб конкуренции по разработке и производстве чипов, сообщил источник Bloomberg.

Nvidia договорилась о покупке Arm с Softbank в 2020 году. Сумма сделки — $40 млрд. Стороны выделили 18 месяцев на завершение слияния, с тем чтобы можно было успеть урегулировать все претензии регуляторов. Некоторые из компаний, использующих продукцию Arm, опасаются слияния, потому что британская компания окажется под контролем конкурента.

Разработки Arm используются практически во всех процессорах смартфонов и других мобильных устройств. Для сделки требуется одобрение антимонопольных органов США, Великобритании, ЕС и КНР.