Владимир Путин наградил знаком отличия Андрея Козицына

Президент Владимир Путин наградил знаком отличия «За благодеяние» гендиректора Уральской горно-металлургической компании (УГМК) Андрея Козицына, говорится в указе.

Он награжден за вклад в реализацию проекта по созданию Ржевского мемориала Советскому солдату. Мемориал был открыть в июне 2020 года в Тверской области. Награду за проект также получили глава «Ассоциации юристов России» Владимир Груздев, руководитель компании «Киевская площадь 1» Год Нисанов и руководитель ГБУ «Автомобильные дороги Москвы» Александр Орешкин.