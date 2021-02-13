13 февраля, суббота
Войти в профиль
Екатеринбург. Урал

Коротко

Новости

все новости

Новости компаний

Генеральный директор Уральской горно-металлургической компании Андрей Козицын

Фото: Владислав Лоншаков / Коммерсантъ

Владимир Путин наградил знаком отличия Андрея Козицына

Президент Владимир Путин наградил знаком отличия «За благодеяние» гендиректора Уральской горно-металлургической компании (УГМК) Андрея Козицына, говорится в указе.

Он награжден за вклад в реализацию проекта по созданию Ржевского мемориала Советскому солдату. Мемориал был открыть в июне 2020 года в Тверской области. Награду за проект также получили глава «Ассоциации юристов России» Владимир Груздев, руководитель компании «Киевская площадь 1» Год Нисанов и руководитель ГБУ «Автомобильные дороги Москвы» Александр Орешкин.

Комментарии

Архив

Наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/9

В регионе

Партнерские проекты | все

Приложения | все

Истории | все

Профиль пользователя