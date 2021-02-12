Госдеп: мы активно обсуждаем ужасный послужной список России в сфере прав человека

Официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс сообщил, что Вашингтон активно обсуждает нарушения прав человека в России. По его словам, в ближайшее время будет «больше новостей относительно подходящих ответов» на это.

«Мы активно говорим об ужасном послужном списке России в сфере прав человека. <...> Мы также очень внимательно смотрим на нарушения прав человека, о которых я говорил, и подозреваю, что вы услышите больше новостей относительно подходящих ответов в области политики на нарушения»,— сказал господин Прайс на брифинге (цитата по «РИА Новости»). Он добавил, что США продолжат обсуждать нарушение прав человека в России и других странах, где они «подвергаются угрозе со стороны режимов».

Кроме того, Госдеп продолжает отслеживать попытки завершить строительство «Северного потока-2» и сертифицировать его. «Если такие действия будут иметь место, мы примем решение о применимости санкций»,— сказал господин Прайс.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что Вашингтон изучает ситуацию с российским оппозиционером Алексеем Навальным и консультируется по этому вопросу с властями других стран. По его словам, за этим последует реакция.

О внешней политике новой администрации — в материале “Ъ” «"Америка вернулась"».