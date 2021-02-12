Бывший глава ЕЦБ Драги сформировал правительство Италии

Бывший глава Европейского центрального банка (ЕЦБ) Марио Драги согласился сформировать новое правительство Италии. Он передал свои предложения президенту Серджо Маттарелле.

«Президент Серджо Маттарелла сегодня вечером принял профессора Марио Драги, который … Согласился сформировать состав правительства и представил президенту предложения, касающиеся назначения министров в соответствии со статьей 92 конституции»,— сообщила пресс-служба президента Италии.

Новых членов правительства приведут к присяге завтра в 12:00 (14:00 мск).

Президент Италии Серджо Маттарелла поручил экс-главе ЕЦБ Марио Драги сформировать новое правительство страны в начале февраля. Это решение было вызвано демаршем партии экс-премьера Маттео Ренци «Живая Италия». Она вышла из правящей коалиции, лишив тогдашнего премьера Джузеппе Конте поддержки большинства. Он подал прошение об отставке.

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