Президент Италии поручил экс-главе ЕЦБ Драги сформировать правительство

Президент Италии Серджо Маттарелла поручил экс-главе Европейского центрального банка (ЕЦБ) Марио Драги сформировать новое правительство страны. Господин Драги пока не дал окончательного согласия.

«Президент Серджо Маттарелла принял профессора Марио Драги, которому поручил сформировать новое правительство»,— говорится в заявлении пресс-службы президента.

Господин Драги пока не сказал, есть ли возможность сформировать правительство под его руководством. «Я уверен, что в диалоге с партиями, парламентскими группами и социальными силами возникнет единство и способность дать ответ на призыв президента»,— сказал он после встречи с президентом Италии (цитата по «РИА Новости»).

Решение сформировать новое правительство Италии вызвано демаршем партии экс-премьера Маттео Ренци «Живая Италия». Она вышла из правящей коалиции, лишив таким образом нынешнего премьера Джузеппе Конте поддержки большинства. Он подал прошение об отставке.

О политическом кризисе в итальянском государстве — в материале “Ъ” «Премьер-министр Италии ушел, чтобы остаться».