Премьер-министр Италии ушел, чтобы остаться

Глава правительства Италии Джузеппе Конте во вторник передал президенту Серджо Маттарелле прошение об отставке. За час до этого он поблагодарил «каждого министра за каждый проведенный вместе день этих месяцев». Однако уходить из политики господин Конте не собирается. Напротив, стратегия заключается в том, чтобы получить от президента новый мандат на формирование правительства. А в конечном счете — обрести в парламенте устойчивое большинство, которого Джузеппе Конте лишился после недавнего демарша со стороны лидера партии «Живая Италия», экс-премьера Маттео Ренци.

Решение об отставке далось Джузеппе Конте нелегко — полной уверенности в успехе задуманного у него и его соратников не было. Итальянские СМИ называют выбранную стратегию «кризисом в темноте». Выход из темноты теперь предстоит найти президенту республики Серджо Маттарелле, который в среду начинает консультации с ключевыми политическими силами страны.

Напомним, что очередной итальянский политический кризис начался после демарша партии экс-премьера Маттео Ренци «Живая Италия», которая вышла из правящей коалиции, лишив таким образом нынешнего премьера поддержки большинства. После этого в нижней палате парламента состоялось голосование по вотуму недоверия: большинство депутатов правительство Конте поддержали (см. “Ъ” от 19 января). Позднее Сенат также выразил доверие премьер-министру (156 голосами «за» при 140 «против» и 16 воздержавшихся).

Но мало кто в Италии думал, что этим в политическом кризисе поставлена точка. Эксперты указывали на то, что у Джузеппе Конте слишком слабое большинство для того, чтобы правительство могло работать в полную силу, особенно учитывая экономический и эпидемиологический кризис, в котором пребывает страна. Отказавшись впредь сотрудничать с Маттео Ренци, Джузеппе Конте и оставшиеся при нем соратники по правительственному большинству (Демократическая партия, движение «Пять звезд» и партия «Свободные и равные») принялись искать дополнительные голоса среди парламентариев из центристских партий.

В правительственных кругах не скрывали, что главная цель формирования такого большинства была одна — избежать досрочных парламентских выборов.

Многочисленные политики и большинство простых итальянцев считают нынешний период самым неподходящим для выборов. Прежде всего имеется в виду необходимость предоставления Еврокомиссии в ближайшие месяцы плана восстановления экономики Италии. Без этого Риму не получить €209 млрд, выделенные ему Евросоюзом для преодоления последствий пандемии. В случае роспуска правительства эта работа вряд ли может быть завершена в необходимые сроки. Впрочем, необходимо признать, что одной из причин разразившегося политического кризиса стали претензии Маттео Ренци к «недостаточно амбициозному», по его выражению, плану. А в понедельник проект документа был забракован влиятельной Всеобщей конфедерацией итальянской промышленности как недостаточно конкретный.

Ситуация осложнилась тем, что в разгар переговоров о поиске новых союзников пришла новость о том, что против лидера «Союза центра» Лоренцо Чезы, на которого рассчитывали сторонники Джузеппе Конте, начато судебное расследование по обвинению в пособничестве ндрангете — калабрийской мафии. И это был такой удар, что дальнейшие поиски союзников на этом этапе оказались безрезультатными. В понедельник стало очевидно, что нужен другой план действий. Дело в том, что на середину недели был запланирован парламентский доклад министра юстиции Альфонсо Бонафеде о положении дел в стране в области юриспруденции.

Некоторые сенаторы уже дали понять, как будут голосовать, и выходило, что верхняя палата вынесла бы по итогам доклада вотум недоверия.

При нынешних обстоятельствах это относилось бы не только к Альфонсо Бонафеде, но и к главе кабинета министров. Чтобы избежать такого сценария, в понедельник вечером сторонниками Джузеппе Конте был разработан новый план действий. Было решено, что во вторник премьер передаст президенту Маттарелле прошение об отставке — в надежде на то, что глава государства предоставит главе правительства новую возможность сформировать кабинет. Для этого уходящему в отставку премьеру нужно убедить главу государства в своей способности заручиться поддержкой нового парламентского большинства.

Конфигурация этого большинства представляется его возможным участникам различной. Итальянская версия издания Huffington Post допускает, что правительству удастся заручиться поддержкой 14 парламентариев, которые, по данным издания, как раз и выдвигали отставку Джузеппе Конте условием поддержки его нового кабинета. Пояснялось, что такой вариант поможет им «сохранить лицо».

Согласно анализу газеты La Repubblica, не исключен и так называемый вариант Урсулы, подразумевающий (по аналогии с голосованием итальянских европарламентариев за нынешнюю главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен), что правительству окажут поддержку парламентарии «проевропейских» сил, включая партию «Вперед, Италия». Правда, ее лидер Сильвио Берлускони на страницах газеты Il Messagero гневно отверг такую возможность. По его словам, единственным правительством, которое может поддержать «Вперед, Италия», было бы так называемое правительство широкой поддержки — с участием представителей всех ключевых политических сил страны.

Как один из возможных, но не приемлемых (во всяком случае, пока) для Джузеппе Конте вариантов итальянские эксперты называют реинтеграцию в правительственное большинство Маттео Ренци и его партии.

При этом остается опция с альтернативным кандидатом на пост премьер-министра, которому президент может дать задание сформировать правительство.

Все эти варианты теперь предстоит учесть и взвесить президенту Серджо Маттарелле, к которому, согласно конституции, после отставки Джузеппе Конте переходит управление политическим кризисом. Как сообщили во вторник в администрации главы государства, о своем решении он объявит после переговоров с политическими силами страны.

Елена Пушкарская, Рим