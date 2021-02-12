Суд признал небезопасным детский центр «Октябрь»

Свердловский районный суд Перми 10 февраля признал небезопасным здание детского центра «Октябрь», сообщают в пресс-службе краевой прокуратуры. Прокуратура Свердловского районав суде требовала от собственников центра выполнить работы, обеспечивающие безопасность его эксплуатации. Решение суда в законную силу еще не вступило.

При реконструкции в здании «Октября» были допущены многочисленные нарушения. Помимо отсутствия разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, собственник при реконструкции не направил извещение в контролирующий орган о постановке центра на госстройнадзор. Также у владельцев объекта не было проектной и исполнительной документации по реконструкции. Во время надзорных мероприятий выяснилось, что имелся ряд дефектов, влияющих на безопасность здания, - трещины, превышение предельной допустимости напряжения главной балки и прочее.

Как недавно сообщало «Ъ-Прикамье», прокуратура Свердловского района Перми направила иск в суд к владельцам детского развлекательного центра «Октябрь» — предпринимателям Татьяне и Денису Плотниковым и Татьяне Вершининой. Надзорное ведомство требовало, чтобы владельцы объекта провели в здании работы, обеспечивающие его безопасность. Нарушения при проведении реконструкции «Октября» прокуратура и госстройнадзор обнаружили в 2019 году, а в августе 2020 года суд запретил эксплуатировать центр и совершать со зданием регистрационные действия.

Сейчас «Октябрь» не работает, на сайте центра указано, что он закрыт в связи с эпидемиологической ситуацией в стране.