Россия поставит Мьянме ЗРК «Панцирь-С1» и беспилотники «Орлан-10Е»

Россия и Мьянма подписали соглашение о поставках зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь-С1», беспилотников «Орлан-10Е» и радиолокационных станций (РЛС). Подпись под документом поставил замглавы Минобороны России генерал-полковник Александр Фомин.

«Документ был подписан в присутствии министра обороны генерала армии Сергея Шойгу, находящегося с официальным визитом в Мьянме, и главнокомандующего вооруженными силами республики старшего генерала Мин Аунг Хлайна»,— говорится в сообщении Минобороны.

C 2001 года Россия поставила Мьянме 30 МиГ-29, 12 Як-130, 10 Ми-24 и Ми-35П, 8 зенитно-ракетных комплексов «Печора-2М», РЛС, бронетанковую технику и артиллерийские системы. Заключен контракт на поставку шести Су-30СМЭ. В Мьянме работает совместный сервисный технический центр по обслуживанию всех видов техники. В 2018 году заключено межправительственное соглашение об упрощенном порядке захода военных кораблей в порты двух стран.