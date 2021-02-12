Россия будет сотрудничать с Китаем по созданию лунной станции

Правительство одобрило предложение «Роскосмоса» подписать меморандум о взаимопонимании с Китаем по сотрудничеству в области создания Международной научной лунной станции. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

«Принять предложение государственной корпорации по космической деятельности "Роскосмос"… о подписании меморандума о взаимопонимании между правительством Российской Федерации и правительством Китайской Народной Республики о сотрудничестве в области создания Международной научной лунной станции»,— говорится в документе.

Премьер-министр поручил «Роскосмосу» подписать меморандум от имени правительства.

Ранее в «Роскосмосе» сообщили, что в текущем году корпорация планирует возобновить лунную программу. «Уже в этом году проведем испытания двух новых ракет, а в следующем возобновляем нашу лунную программу. Будет интересно!» — написал руководитель пресс-службы госкорпорации Владимир Устименко.