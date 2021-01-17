Российские конькобежцы стартовали без блеска

Единственную медаль — серебряную — завоевала для России спринтер Ангелина Голикова на чемпионате Европы по спринтерскому и классическому многоборью, завершившемся в воскресенье триумфом хозяев льда на катке «Тиалф» в Херенвене (Нидерланды). Победителями в спринтерском многоборье стали Ютте Лирдам и Томас Крол, а в классическом — Антоинетте де Йонг и Патрик Руст.

Российские конькобежцы стартовали в Херенвене без своих лидеров Павла Кулижникова и Дениса Юскова и выступили, прямо скажем, невыразительно. Единственным заметным достижением, не считая локальных всплесков на отдельных дистанциях, стало серебро Ангелины Голиковой в спринтерском многоборье. Спортсменка, победившая на дистанции 500 м и ставшая четвертой на дистанции вдвое длиннее, захватила лидерство после первого дня соревнований. В воскресенье, когда Голикова вновь выиграла «пятисотку», перед заключительной «тысячей» она опережала нидерландок Фемке Кок и Ютту Лирдам на 0,57 сек. и 0,72 сек. соответственно. Однако наш призер чемпионатов мира 1000 м пробежала с пятым временем, поэтому золото в итоге от нее уплыло к хозяйке льда Ютте Лирдам, которая эту дистанцию выиграла дважды.

Голикова по сумме четырех стартов стала на чемпионате второй, а третье место заняла Фемке Кок.

Отличным назвала результат Ангелины Голиковой исполнительный директор Союза конькобежцев России Варвара Барышева, отметившая, что в большей степени надеялась на успех олимпийского призера Ольги Фаткулиной. Однако сама Фаткулина на медали здесь вовсе не рассчитывала, поэтому в воскресенье на 1000 м и не стартовала. Дело в том, что после перенесенной в декабре болезни ей следует восстановиться к главным стартам — этапам Кубка мира, которые в ближайшие два уикенда пройдут на льду «Тиалфа», а также чемпионату мира, запланированному в Херенвене на середину февраля. Со второй «тысячи», к слову, снялся и обладатель третьего результата на 500 м на этом турнире Артем Арефьев.

Серебряный призер чемпионата Европы Ангелина Голикова на церемонии награждения Фото: Peter Dejong / AP

У спринтеров-мужчин Виктор Муштаков в первый день соревнований, как и Ангелина Голикова, был лучшим на дистанции 500 м, однако тоже неудачно выступил на 1000 м. В субботу он показал лишь девятое время и закончил выступление на четвертой позиции многоборья. Лидировал на тот момент выигравший «тысячу» местный конькобежец Томас Крол. Добившись аналогичного успеха и на сегодняшней, второй, «тысяче», Крол вышел победителем всего чемпионата. А ассистировали ему на пьедестале ставший вторым товарищ по сборной Хейн Оттерспер и Йоэль Дуфтер из Германии. Виктор Муштаков на дистанции 1000 м упал и не финишировал, из-за чего стал в итоге тринадцатым.

Для российских участников соревнования в классическом многоборье сложились неудачно.

Мужскую и женскую часть в отсутствие олимпийских и мировых чемпионов из Нидерландов Свена Крамера и Ирен Вюст выиграли их соотечественники Патрик Руст, заработавший континентальное золото впервые, а также защитившая свой прошлогодний титул Антоинетте де Йонг.

Лучшими среди наших стали Сергей Трофимов и Наталья Воронина, занявшие после выступления в четырех дисциплинах восьмое и четвертое места соответственно. На слабый уровень подготовленности наших спортсменов указывает тот факт, что на заключительную дистанцию в 10 км по итогам выступления в трех предшествующих дисциплинах 500, 1500 и 5000 м у россиян отобрался лишь Сергей Трофимов, да и тот оказался на «десятке» лишь седьмым.

Чуть ниже Антоинетте де Йонг на пьедестале стояла другая спортсменке из Нидерландов Ирен Схаутен, а на третьей ступени — олимпийская чемпионка из Чехии Мартина Сабликова.

Сильнейшей многоборкой в нашей команде оказалась чемпионка и рекордсменка мира на 5000 м, олимпийский призер Наталья Воронина, занявшая четвертое место.

На «пятисотке» спортсменка, которая многоборкой себя вовсе не считает, была 12-й, стала серебряным призером на дистанции 3000 м, 1500 м пробежала с 11-м временем, а свою коронную дистанцию 5000 м — с четвертым.

Правда, потом Наталья Воронина рассказала, что, протирая рукой лезвие конька, порезалась и бежала на морально-волевых, истекая кровью. А подсластило пилюлю спортсменке, установившей, напомним, мировой рекорд на дистанции 5000 м в ходе прошлогоднего чемпионата мира в Солт-Лейк-Сити, вручение Трофея Оскара Матисена, которым отмечаются конькобежцы за наивысшие достижения в сезоне. Таким образом, Наталья Воронина стала первым лауреатом этого приза в истории современных российских коньков. Ранее его получали советские конькобежцы Борис Стенин (1960), Антс Антсон (1964), Евгений Куликов (1975) и Николай Гуляев (1987).

Как утверждает Варвара Барышева, чемпионат Европы по многоборью был для россиян всего лишь «проходящим стартом», в котором они должны были набрать соревновательный опыт для реализации «поставленных перед командой задач на чемпионате мира».

Вера Мухина