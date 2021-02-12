Аварию на теплосети в центре Краснодара планируют устранить к 22:00

АО «Краснодартеплосеть» планирует устранить аварию на сети в центре кубанской столицы к 22:00 12 февраля. Об этом генеральный директор компании Виталий Харченко сообщил в эфире телеканала «Краснодар».

«Приношу свои извинения жителям города за причинённые неудобства. Все силы и средства брошены на устранение аварии. В максимально короткие сроки мы ее устраним. Ориентировочное время – к 22:00», - сказал господин Харченко.

Как писал “Ъ-Кубань”, разрыв сети произошел утром 12 февраля. Без отопления и горячей воды остались жители 238 многоквартирных домов. Мэр Краснодара поручал устранить аварию к 18:00 в связи с надвигающимся на город резким ухудшением погоды.

По ситуации с затягиванием сроков ликвидации аварии господин Первышов поручил провести служебную проверку.

«Своему заместителю Андрею Александровичу Дорошеву поручаю провести служебную проверку по факту затягивания сроков ликвидации аварии. 16 тыс. жителей до сих пор без тепла, извинениями здесь ситуацию не исправить», - написал мэр Краснодара в своем Telegram-канале.

Виктория Колганова