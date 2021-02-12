PayPal дорастет до суперприложения

PayPal решил стать финансовым суперприложением — платежная система намерена начать с добавления функции торговли акциями. Об этом заявил генеральный директор компании Дэн Шульман. Также в планах у PayPal предоставить клиентам возможность открывать высокодоходные сберегательные счета и обналичивать чеки.

Почему PayPal решил расширить функционал? И заинтересуют ли новые возможности клиентов? Предправления некоммерческого партнерства «Национальный платежный совет» Алма Обаева объясняет, что сейчас люди все больше предпочитают инвестиции в ценные бумаги банковским вкладам, поэтому PayPal пытается угнаться за трендом.

«Сейчас доходность финансовых банковских операций падает, поэтому тот, кто привык на своих деньгах зарабатывать, ищет новые пути. Как раз финансовый рынок — акции, облигации — являются более доходной альтернативой традиционным банковским депозитам.

PayPal тоже посмотрел в эту сторону, видимо, есть какие-то интересные технологические решения, приложения комфортные, и они решили это предложить.

Безусловно, это будет пользоваться спросом. Да, это для них нетрадиционный инструмент, работали все-таки в области платежей и переводов, но вот решили расширить, видя, как растет спрос на это у населения. У нас на биржи, на рынок пришли миллионы новых инвесторов», — подчеркнула Алма Обаева.

PayPal на этом рынке будет ориентироваться на китайские компании Alipay и WeChat Pay, пишет Bloomberg. Клиенты платежной системы наверняка заинтересуются нововведениями, но успех PayPal будет зависеть от технической реализации этих функций, говорит независимый экономический эксперт Семен Новопрудский: «Торговля акциями стала мощно развивающейся модой, и это попытка оседлать тренд и сделать так, чтобы собственное приложение еще и позволяло делать ту функцию, которая востребована людьми. Кстати говоря, мобильные приложения развивают все брокерские компании.

Я думаю, что дело в том, что это просто соединяют две другие вещи, которые нравятся людям: части людей стало нравиться покупать акции, потому что на них можно заработать больше, чем на вкладах, и людям нравится пользоваться мобильными приложениями. Вот эти две вещи хотят соединить, соответственно тот же PayPal. Очень трудно оценить шансы на успех. Обычно бывает так: люди выходят из пандемии и начинается бум потребления. В России, например, люди стали активно вкладываться в акции, скажем так, не от хорошей жизни, а потому что резко подешевели вклады.

Мы не знаем, что дальше будет с экономикой, нет полной уверенности в том, что такими же темпами будет расти интерес людей к акциям, скажем, в России.





Шансы на успех есть, но тут очень важно, конечно, чтобы это работало еще хорошо, как это будет реализовано, потому что если будут какие-то сравнительно частые сбои, это может сильно ухудшить результат».

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Помимо прочего, PayPal намерен также активно заниматься криптовалютами и даже рассматривает возможность покупки профильных компаний. А ранее сервис уже приобрел китайскую платежную платформу GoPay.