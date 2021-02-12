Суд привлек сына Валерия Заводова к ответственности по обязательствам Уралтрансбанка Банк в 2018 году был признан банкротом

Свердловский арбитражный суд привлек Кирилла Заводова, сына умершего совладельца Уралтрансбанка Валерия Заводова, к субсидиарной ответственности по обязательствам банка, говорится в материалах дела. Иск направила госкорпорация «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ). Сумма будет определена после того, как установят полный размер требований кредиторов.

Банк был признан банкротом 27 декабря 2018 года. Ранее ЦБ отозвал у него лицензию за снижение нормативов достаточности капитала и объема собственных средств ниже минимальных значений. По данным ЦБ, банковская организация систематически занижала величину принимаемого кредитного риска с 2017 года.

По версии АСВ, Уралтрансбанк банк неоднократно выдавал кредиты неблагонадежным организациям, аффилированным с Валерием Заводовым, который являлся основным бенефициаром банка — ему принадлежало более 60% акций банка. Агентство установило, что основное влияние на ухудшение финансового положения банка оказали сделки с ООО «Неруд-инвест», ООО «Строительный камень», ООО «Лобвинский лесозавод» и снятие залога по безнадежной ссуде ООО «Лесников» и С. А. Барановой.

Согласно материалам суда, часть компаний, с которыми были заключены кредитные договоры, фактически принадлежали Валерию Заводову. Сотрудников банка и руководителей организаций, бравших кредит, в частности, указали на то, что господин Заводов владел компаниями «Лесников», «КМЗ», «Тагил-щебень» и «Агрофирма Ключики».

Во время экспертизы АСВ пришло к выводу, что организации, с которыми были заключены договоры, находились в плохом финансовом положении и либо не вели хозяйственной деятельности, либо вели в масштабах, несопоставимых с размером ссудной задолженности. Кроме того, договоры подписывались от имени банка первым заместителем председателя правления банка Андреем Спицыным и одобрялись в составе кредитного комитета заместителя председателя правления банка Еленой Козловской. АСВ требовало привлечь их к ответственности, однако суд не нашел достаточных оснований.

Кирилл Заводов будет отвечать по долгам в качестве наследника Валерия Заводова в пределах стоимости унаследованного имущества. В июле 2020 года сообщалось, что АСВ планирует привлечь людей, контролирующих банк, по обязательствам в размере 2,3 млрд руб.

Летом 2019 года по заявлению АСВ в отношении Валерия Заводова было возбуждено уголовное дело. Ему вменялась ч. 2 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями). В октябре 2019 года господин Заводов скончался в Лондоне.

Уралтрансбанк — один из старейших региональных банков, создан в 1990 году. Имел филиал в Перми и 45 отделений в 27 городах Свердловской, Тюменской, Челябинской, Курганской областях, ХМАО. По величине активов на октябрь 2018 года занимал 196-е место в банковской системе РФ.

Михаил Мананников