В Лондоне умер экс-владелец Уралтрансбанка Валерий Заводов

Бывший владелец обанкротившегося Уралтрансбанка Валерий Заводов умер в Лондоне. Об этом «Ъ-Урал» рассказал его друг, заместитель председателя Уральского банковского союза Евгений Болотин.

«Это тяжелая новость для меня, мы были близкими друзьями. Я знал его со студенческих лет: мы учились на одном факультете, только он был старше меня на год. Хотелось бы выразить глубокие соболезнования его семье», — сказал господин Болотин.

В декабре Валерию Заводову исполнился бы 61 год.

В 1985 году он окончил Свердловский институт народного хозяйства по специальности финансы и кредит. С 1990 года был избран председателем правления ОАО «Уралтрансбанк», который возглавлял до отзыва лицензии в 2018 году.

В июне этого года в отношении Валерия Заводова было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями). Агентство по страхованию вкладов также направляло в ГУ МВД по Свердловской области заявление по ч.3 ст.159 УК РФ (мошенничество) по факту хищения средств банка. Проверка по нему еще продолжается.

Дарья Соколова