В отношении Валерия Заводова возбуждено уголовное дело

ГУ МВД по Свердловской области возбудило уголовное дело в отношении экс-владельца Уралтрансбанка Валерия Заводова по ч. 2 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями). Об этом говорится в отсчете Агентства по страхованию вкладов (АСВ), которое занимается процедурой банкротства кредитной организации. Кроме этого, АСВ направило в ведомство заявление по ч.3 ст.159 УК РФ (мошенничество) по факту хищения средств банка.

В документах уголовного дела банк проходит потерпевшим. Предварительное следствие продлится до 15 июля. Глава пресс-службы свердловской полиции Валерий Горелых пока воздержался от комментариев, отметив, что уголовное дело действительно расследуется.

25 октября 2018 года Банк России отозвал лицензию Уралтрансбанка. Поводом стало снижение нормативов достаточности капитала и объема собственных средств ниже минимальных значений. По данным ЦБ, банковская организация систематически занижала величину принимаемого кредитного риска с 2017 года. На следующий день после закрытия банка в Нижнем Тагиле клиенты штурмом пытались взять единственный в городе офис организации, расположенный на улице Огаркова, 5. К концу ноября вкладчики банка получили более 5,8 млрд руб. страховых выплат.

В декабре Арбитражный суд Свердловской области признал Уралтрансбанк банкротом. По оценке временной администрации банка, стоимость активов организации не превышает 6,8 млрд руб. Величина обязательств перед кредиторами составляет 8 млрд руб. В середине февраля 2019 года ЦБ озвучил результаты проверки финансового состояния, которую провела временная администрация. По данным регулятора, в действиях бывшего руководства и собственников банка есть признаки «вывода активов путем кредитования заемщиков» на 1,4 млрд руб. Кроме этого, АСВ выявило недостачу имущества на сумму около 2 млрд руб.

Подробнее о ситуации с банком — в материале “Ъ-Урал” «От Уралтрансбанка отцепили лицензию»