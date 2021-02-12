«От Кремля ждут уступок»

Санкции находятся в стадии обсуждения. В Брюсселе приняли к сведению слова главы российского МИД Сергея Лаврова о возможном разрыве отношений с Евросоюзом в случае дальнейшего санкционного давления. Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель назвал введение ограничительных мер против России фактически неизбежным решением. Вопрос выносится на обсуждение совета министров иностранных дел стран Евросоюза 22 февраля. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе не исключает, что от Москвы ждут уступок.

Вокруг еще не объявленных европейских санкций развернулась настоящая драматургия. 8 февраля еврокомиссар по внешней политике Жозеп Боррель, вернувшись из Москвы заявил, что рестрикциям быть. В России его не услышали: наше руководство видит для себя экзистенциальную угрозу в принципах западной демократии. Примечательно, что каталонский социалист мало того что в Москве столкнулся с холодным приемом, так еще и дома был вынужден отбиваться от критиков и обвинений в мягкотелости. Так что очень похоже, что для него санкции становятся принципиальным вопросом.

В свою очередь российский МИД тоже не сидел сложа руки, хотя реагировал привычно, говорил о том, что на самом деле нас не хотят слышать. Но к концу недели риторика начала постепенно ужесточаться. Еще хочется обратить внимание на то, что на фоне пикировок российских и западных дипломатических ведомств свет увидела статья-манифест известного режиссера Константина Богомолова. Появление этого произведения можно интерпретировать как попытку организовать отречение российской интеллигенции от существующих европейских ценностей. Мы, деятели культуры, все как один отвергаем «новый этический рейх». Массовости, впрочем, не получилось.

И вот Сергей Лавров, как бы подводя черту под обменом любезностями, заявил о возможном разрыве отношений с ЕС, если тот продолжит вести себя неподобающим образом. Хочешь мира — готовься к войне, мы мирные люди, но полны решимости, рука не дрогнет. Правда, собственное ведомство и Кремль не то чтобы бросились опровергать, но решили несколько смягчить слова министра иностранных дел — мол, мы всей душой за взаимовыгодное сотрудничество, но нас отталкивают. Если отбросить эмоции и элементы шоу, в сухом остатке получается, что вопрос очень даже серьезный.

И как бы странно в первую очередь для нынешнего руководства Евросоюза ни звучало заявление, ему брошен вызов.

Конечно, большой вопрос относительно того, нужно ли было действовать именно таким образом, однако что сделано, то сделано.

И теперь Брюссель просто обязан сказать свое слово, ведь на кону политический авторитет. Если гора в очередной раз родит мышь, могут действительно потребовать освободить места для более решительных политиков. Видимо, речь пойдет о так называемых персональных санкциях. Поэтому главная интрига — кто войдет в данный список. Опять же нет смысла заниматься гаданием, надо лишь заметить, что в ЕС на этот счет идет серьезная дискуссия. Вопрос обсуждается на высоком уровне.

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Понятно, что совсем ссориться с Москвой не хочется, но может так произойти, что и выбора не останется, поэтому от Кремля ждут уступок. Есть еще неделя, которая многое решит. Пока же мы видели лишь «словесную артподготовку».