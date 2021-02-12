Евросоюз готовит новые ограничения

Российский МИД пригрозил Европе «соразмерным ответом» на новые санкции. Официальный представитель ведомства Мария Захарова предостерегла ЕС от «очередного опрометчивого шага». Так она отреагировала на сообщение Bloomberg, согласно которому Евросоюз начал дискуссию о новых ограничениях против России. Источники издания утверждают, что ни одна европейская страна не возражает против предложения о санкциях. На этом фоне в «Газпроме» заявили, что запустят «Северный поток-2» до конца этого года. Какими могут быть новые ограничения? И затронут ли они газопровод? Об этом — Владислав Викторов.

То, что новым санкциям против России быть, стало понятно после выступления главы европейской дипломатии Жозепа Борреля в Европарламенте. 9 февраля он заявил, что диалог с Россией зашел в тупик и никаких рычагов кроме санкционных у ЕС больше не осталось. Но и самих видов ограничений у Евросоюза тоже уже немного. Наиболее очевидными и существенными могут показаться меры против газопровода «Северный поток-2», отмечает заведующий лабораторией сравнительных исследований экономических систем экономического факультета МГУ Андрей Колганов. Хотя и в этом вопросе не все так однозначно.

«Санкции будут носить в основном точечный характер, то есть будут направлены против отдельных лиц или компаний, и вряд ли они затронут работы, связанные с завершением строительства "Северного потока-2".

Судьба газопровода не является реальным инструментом санкционного давления на Россию и даже на "Газпром".

Эффективность последнего, как газовой монополии, от судьбы "Северного потока-2" в ближайшие 15 лет нисколько не зависит»,— считает Андрей Колганов.

Тем временем, «Газпром» рассчитывает уже в этом году запустить «Северный поток-2». Сейчас компания Nord Stream ведет активные работы по укладке труб в водах Дании. И, несмотря на призывы приостановить строительство, которые звучат от некоторых политических сил в Берлине, ожидается, что работы в Дании завершатся в апреле.

При этом есть еще и действующие американские санкции, из-за которых будет невозможно сертифицировать и в итоге запустить газопровод. Но, видимо, здесь вступил в игру фонд, который создали в Германии, для обхода ограничений против «Северного потока», отмечает ведущий эксперт Финансового университета и фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович: «На самом деле шансы его реализовать довольно высоки. Пока Германия в проекте заинтересована, в том числе можно обойти санкционные ограничения опять же с помощью Германии. Если судно "Фортуна" действительно ведет укладку труб, то это означает, что как минимум часть проблем с сертификаторами и страховщиками была решена, ведь они нужны для судов, которые занимаются строительными работами, поэтому, по всей видимости, как минимум пять проблем было разрешено. Что касается его запуска, то с помощью Германии можно будет найти сертификатора».

При этом сразу несколько немецких СМИ в последнее время писали о том, что Германия активно обсуждает с США вопрос отмены действующих санкций. Якобы даже есть некие договоренности, по которым Берлин должен гарантировать Вашингтону, что «Северный поток» не станет преградой для транзита газа, например, через Украину. Официально немецкое правительство отрицает факт договоренностей, но подтверждает, что консультации с администрацией Джо Байдена идут. Это дает основания полагать, что санкции могут быть как минимум скорректированы, продолжает Станислав Митрахович: «Регулирование действий газопровода — это будет следующий этап политической борьбы. Возможно, американцы хотят, чтобы Германия создала специальное юридическое правило, которое бы мешало работе газопровода, условно говоря, какой-то механизм отключения, но это настолько уникальное явление, что это будет юридическое изобретение».

Хотя замгендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов отмечает, что для этого и не нужно ничего изобретать.

По сути Германия после запуска «Северного поток-2» получает самый мощный рычаг давления на Россию.

«Если вдруг у нее возникают какие-то сомнения относительно поступающего к ним ресурса, они могут отказаться от его покупки, все, точка. Куда "Газпром" будет поставлять свой газ по "Северному потоку-2"? Кому он будет его продавать, минуя Германию? Непонятно. То есть становится еще и мощной транзитной страной, что дает ей автоматически рычаг влияния. Тут говорить о каких-то дополнительных рычагах, мягко скажем, абсурдно», — считает Александр Фролов.

Как раз об этом рычаге давления упомянул на днях глава МИД Германии Хайко Маас. Он упрекнул критиков «Северного потока-2» в том, что они не видят, какое геостратегическое значение будет иметь газопровод. И очевидно хотя бы ради этого проект может быть завершен.