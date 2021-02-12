На Кубани в 2020 году ввод новых мест в школах сократился в 3,5 раза

В Краснодарском крае в 2020 году ввели 2053 новых места в общеобразовательных школах. Это в 3,5 раза меньше, чем годом ранее, следует из материалов Росстата.

По этому показателю Кубань в минувшем году занял 21-е место. Больше всего новых мест в школах было введено в Московской (16,4 тыс.) и Свердловской (7,1 тыс.) областях, а также Москве (6,5 тыс.). По 23 регионам РФ данных не представлено. Годом ранее в Краснодарском крае ввели 7610 новых мест в общеобразовательных школах. Всего в России в 2020 году 126,7 тыс. новых мест в общеобразовательных учреждениях.

Кроме того, по данным Росстата, в 2020 году на Кубани было введено в действие 2005 новых мест в дошкольных образовательных организациях – на 12,7% меньше, чем годом ранее (2296). По этому показателю Кубань занимает 13-е место в РФ. Лидерами ввода новых мест в детсадах стали Москва (5242), Московская область (4452) и Татарстан (3665). По семи регионам данных не было представлено. Всего за год в РФ ввели 92,8 тыс. новых мест в дошкольных учреждениях.

Как сообщал “Ъ-Кубань”, в январе администрация Краснодарского края сообщила, что по итогам 2020 года в детских садах региона было создано 3445 новых мест. Места в дошкольных учреждениях создавались за счет строительства и выкупа детсадов, возведения пристроек, реконструкции и капремонта существующих зданий. Из них 1242 места появились в группах для малышей до трех лет. В рамках нацпроекта «Демография» в регионе в 2020 году ввели в эксплуатацию 21 дошкольное учреждение на 2200 мест.

Кроме того, администрация Кубани сообщила, что в 2020 году в Краснодарском крае было построено 12 новых школ.

В 2021 году по краевым госпрограммам и нацпооектам возведут 12 школ и 15 детских садов. Всего, за последние пять лет в крае открыли 41 новую школу и создать более 15 тыс. мест в детских садах.

Алексей Белянин