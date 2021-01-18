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В Краснодарском крае в 2020 году создали 3445 мест в детских садах и яслях

В Краснодарском крае по итогам 2020 года в детских садах региона было воздано 3445 новых мест. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

Места в дошкольных учреждениях создавались за счет строительства и выкупа детсадов, возведения пристроек, реконструкции и капремонта существующих зданий. Из них 1242 места появились в группах для малышей до трех лет. В рамках нацпроекта «Демография» в регионе в 2020 году ввели в эксплуатацию 21 дошкольное учреждение на 2200 мест.

Как сообщал “Ъ-Кубань”, в октябре 2020 года власти Краснодарского края сообщали, что до конца 2020 года на территории Краснодарского края появятся девять новых школ, два детских сада и пять спортивных комплексов. В течение года уже построено и введено в эксплуатацию пять школ и три дошкольных учреждения. Всего же за последние пять лет в крае удалось открыть 41 новую школу и создать более 15 тыс. мест в детских садах.

Губернатор региона Вениамин Кондратьев тогда же подчеркнул, что в крае стоит задача строить не менее 10 школ каждый год – иначе проблему с дефицитом мест не решить.

С 2021 года строительство всех соцобъектов будет вестись в рамках Единой государственной программы. Единый контроль за ходом работ возложен на департамент строительства Краснодарского края. Общую координацию будет осуществлять министерство экономики Краснодарского края.

Алексей Белянин


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