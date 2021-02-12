ООО «Экопродукт» хочет построить под Орлом вторую очередь теплиц за 1,6 млрд рублей

ООО «Экопродукт», развивающее теплицы в Орловской области, приняло решение о строительстве второй очереди проекта на площадке 5 га стоимостью 1,6 млрд руб. Об этом сообщил инвестпортал Орловской области. Грядущее расширение в компании связывают с увеличением спроса. На участке ведутся земляные работы, а также работы по закупке материалов, получено разрешение на строительство.

Напомним, в 2018 году ООО «Экопродукт» построило в регионе тепличный комплекс для выращивания овощей закрытого грунта общей площадью 7 га и стоимостью порядка 2 млрд руб. Сейчас на этих мощностях производится более 5 тыс. т овощей ежегодно под брендами «Lero premium» и «Spelovo».

По данным пресс-службы облправительства, выручка от реализации сельхозпродукции в 2019 году составила 20,3 млн руб., плановая себестоимость продукции — 16,9 млн руб. По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Экопродукт» зарегистрировано в 2014 году. Единственным учредителем на сегодня является Татьяна Хорошева. Выручка за 2018 год составила 284 тыс. руб., чистая прибыль — 27 тыс. руб.

Мария Старикова