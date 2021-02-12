Калининградские бизнесмены попросили Мишустина сдержать рост энерготарифов

Калининградские бизнес-объединения пожаловались премьер-министру Михаилу Мишустину на рост энерготарифов, сообщила Калининградская торгово-промышленная палата. Причиной стало строительство четырех ТЭС и модернизация инфраструктуры «Россети Янтарь».

В обращении отмечалось, что на фоне пандемии резко упали объемы производства, ряд предприятий были вынуждены закрыться, что привело к росту безработицы. При этом рост стоимости энергии усугубил положение компаний.

«Сложившаяся ситуация усугубилась резким ростом расходов предприятий на потребляемую электроэнергию, для некоторых потребителей от 20% до 55%»,— говорится в письме (цитата по «Интерфаксу»).

«В такой ситуации увеличение тарифов на электрическую энергию (мощности) в 2021 году является критическим фактором для экономического состояния калининградских предприятий. Просим рассмотреть возможность сохранения тарифов на электрическую энергию и мощность для потребителей — субъектов оптового рынка на территории Калининградской области, на уровне второго полугодия 2020 года»,— попросили бизнесмены.

В Калининградской области были построены газовые Прегольская ТЭС в Калининграде (440 МВт), Талаховская ТЭС в Советске и Маяковская ТЭС в Гусеве (обе — по 156 МВт) и угольная Приморская ТЭС (195 МВт). Они предназначены для обеспечения энергетической безопасности региона. Для этих проектов было создано ООО «Калининградская генерация» (99,99% — «Роснефтегаз», 0,01% — «Интер РАО»). Схема продажи мощностей этих ТЭС предполагает возврат инвестиций за счет платежей оптового рынка электроэнергии и мощности. Инвестиции сначала оценивались в 100 млрд руб., позднее — в 103 млрд руб.