На Кубани прививку от коронавируса поставили 72 тысячи жителей

В Краснодарском крае 71,6 тыс. жителей поставили прививку от коронавирусной инфекции. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

Более половины из них – граждане старше 60 лет. Полный курс вакцинации, состоящий из двух прививок прошли 14 тыс. человек.

До конца февраля в Краснодарский край планируют поставить 235 тыс. доз вакцины. На сегодняшний день в регион уже поступило 89,7 тыс. доз. Как рассказал замначальника управления организации медпомощи населению краевого минздрава Юрий Сарычев, ампулы вакцины из новой партии рассчитаны на одного человека вместо пяти, что значительно упрощает процесс. Прежде приходилось проводить вакцинацию только при наличии пяти человек, отметил он.

Как сообщал “Ъ-Кубань”, 10 февраля власти Кубани доложили, что прививку от COVID-19 получили почти 60 тыс. человек. Только за сутки вакцинацию прошли 6 тыс. человек. На прошлой неделе Краснодарский край получил крупнейшую на сегодняшний день партию вакцины от коронавирусной инфекцией общим объемом 50 тыс. доз.

Алексей Белянин