На Кубани прививку от COVID-19 получили почти 60 тыс. человек

В Краснодарском крае за последние сутки были привиты от коронавируса 6 тыс. жителей, а всего с начала вакцинации прививки получили 59715 человек, сообщила пресс-служба администрации региона.

В крае работают 97 стационарных пунктов вакцинации в поликлиниках и больницах, кроме того, жители края могут получить прививку в мобильном пункте, которых сейчас насчитывается двадцать четыре. Мобильные комплексы работают в Краснодаре, Брюховецком, Крымском, Кущевском, Кавказском, Тихорецком и Тбилисском районах. Вакцинация против COVID-19 проводится бесплатно.

Анна Перова, Краснодар