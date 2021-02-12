В Сочи задержали высокопоставленных сотрудников транспортной полиции

В Сочи задержаны двое высокопоставленных сотрудников городского ЛУ МВД РФ на транспорте. Полицейских в получении взятки и превышении должностных полномочий, сообщает пресс-служба Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

По данным следствия, начальник линейного отделения полиции в морском порту Сочи городского ЛУ МВД России на транспорте и начальник Сочинского ЛУ МВД России на транспорте МВД РФ по ЮФО с 2019 года получали скидку 50% на обслуживание в одном из кафе, которое находилось на подведомственной им территории. Взамен на это в заведении не проводились проверки. Кроме того, начальник ЛОП в морском порту Сочи лично получил взятку в виде незаконного оказания ему услуг имущественного характера.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями) и ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение взятки). В ближайшее время полицейским будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения. В пресс-службе Управления на транспорте МВД России по ЮФО сообщили, что по данному факту назначено проведение служебной проверки.

«В случае подтверждения вины сотрудники полиции будут уволены из органов внутренних дел по отрицательным мотивам. Кроме того, приказом Управления должностные лица отстранены от выполнения служебных обязанностей в соответствии со ст. 73 Федерального закона Российской Федерации № 342-ФЗ» - прокомментировали в ведомстве.

Как писал “Ъ-Кубань” , ранее двое сотрудников ОМВД России по Гулькевичскому району получили по 7 и 8 лет колонии за получение взятки. Они вымогали деньги за невозбуждение уголовного дела у наркозависимого, который купил запрещенное вещество.

Виктория Колганова