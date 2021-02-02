На Кубани двое сотрудников районного ОМВД получили 7 и 8 лет колонии за взятку

Двух сотрудников ОМВД России по Гулькевичскому району признали виновными в получении взятки (п.п. «а», «б», «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба Краснодарского краевого суда.

Из приговора следует, что оперуполномоченный ОКОН и сотрудник отдела участковых уполномоченных полиции по делам несовершеннолетних районного ОМВД узнали, что наркозависимое лицо приобрело запрещенное вещество. За непривлечение к уголовной ответственности полицейские потребовали от него 500 тыс. руб. Затем сумма была снижена до 300 тыс. руб. по взаимной договоренности.

После того как полицейские получили часть денег в размере 200 тыс. руб., их противоправные действия пресекли оперативники УФСБ России по Краснодарскому краю.

Подсудимые сначала признали вину, но в ходе судебного заседания отказались от показаний. Они получили наказание в виде лишения свободы на срок семь и восемь лет в колонии строго режима. Также они заплатят штраф в размере 1 млн руб. и лишатся на три годв права занимать должности в правоохранительных органах, связанные с осуществлением функций представителя власти.

Как писал “Ъ-Кубань”, ранее старший оперуполномоченный отделения уголовного розыска ОВД по Гулькевичскому району был приговорен к двум годам лишения свободы за покушение на мошенничество. Он вместе с коллегой требовал у предпринимателя 100 тыс. руб. за отказ от возбуждения дела о хищениях, который тот якобы совершил.

Виктория Колганова