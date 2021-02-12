Медведев предложил создать систему мониторинга опасных инфекций у животных

В России следует выработать единые правила мониторинга болезней дикий животных, которые могут быть потенциально опасными для человека, сообщил заместитель главы Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

«Еще одно направление, не менее важное, — это изучение болезней диких и домашних животных. Нередко, как известно, у них возникают патогены, которые могут заразить человека... Нужно подумать над формированием специальных ветеринарных правил по мониторингу и диагностике таких болезней, определить ответственные за работу этого направления ведомства»,— сказал господин Медведев на заседании межведомственной комиссии Совета Безопасности РФ (цитата по ТАСС).

Также Дмитрий Медведев предложил использовать для мониторинга федеральную государственную информационную систему, существующую в ветеринарии. «Это позволит своевременно выявлять у животных возбудителей болезней, которые представляют угрозу жизни и здоровья людей»,— добавил он.

Предложение замглавы Совбеза прозвучало в условиях пандемии коронавируса COVID-19. Источником нового для человечества вируса, по версии ВОЗ, стали летучие мыши. Более чем за год существования вируса COVID-19 заразились более 107 млн жителей планеты, умерли более 2,3 млн. Случаи заражения зафиксированы в 192 странах мира.

О первых выводах экспертов — в материале “Ъ” «В ВОЗ поведали о мышах и людях».