Ярославское МЧС предупредило о сильном снегопаде и ветре

Главное управление МЧС по Ярославской области распространило экстренное предупреждение об ухудшении погоды на территории региона. По информации ведомства, в Ярославской области с 18 часов 12 февраля до утра 14 февраля ожидается снег, местами сильный снег с метелями. Прогнозируется усиление северо-восточного ветра, порывы которого будут достигать 12-17 м/с. Произойдет ухудшение видимости до 500 м. На дорогах региона будут снежные заносы.

В связи с ухудшением погоды спасатели просят жителей региона проявлять внимательность и осторожность. Из-за сильного снега и ветра МЧС прогнозирует увеличение вероятности возникновения ЧС. В частности, возможны затруднения в работе всех видов транспорта на автомобильных дорогах, рост числа ДТП. Возможны повреждения и обрывы ЛЭП и линий связи. Прогнозируются обрушения слабоукрепленных широкоформатных конструкций и ветхих крыш. Возможны нарушения в работе системы ЖКХ.

Ранее “Ъ-Ярославль” сообщал, что по данным центра погоды «Фобос», в Ярославской области в субботу 13 февраля прогнозируются сильный снег и сильный туман с порывами ветра. Температура воздуха ожидается на уровне минус 12-14 градусов. В воскресенье 14 февраля сохранятся осадки в виде сильного снега. Также прогнозируется сильный туман при температуре воздуха на уровне минус 11-13 градусов.