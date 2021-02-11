Для Ярославской области из-за сильного снега объявили штормовое предупреждение

В Гидрометцентре в связи с ожидаемым сильным снегопадом, объявили штормовое предупреждение для жителей нескольких регионов Центральной России, в том числе и для Ярославской области. По данным синоптиков, осадки в виде снега и сильного снега ожидаются в регионе в субботу и воскресенье 13 и 14 февраля.

Метеорологи прогнозируют, что температура воздуха 13 и 14 февраля будет по-прежнему ниже климатической нормы, хотя и повысится на несколько градусов по сравнению с пятницей 12 февраля. Вместе со снегопадами ожидаются метели и усиление ветра.

По данным центра погоды «Фобос», в пятницу 12 февраля в Ярославской области ожидается пасмурная погода с небольшим снегом и сильным туманом. Температура воздуха прогнозируется на уровне минус 13-15 градусов.

В субботу 13 февраля прогнозируются сильный снег и сильный туман с порывами ветра до 14 м/с. Температура воздуха ожидается на уровне минус 12-14 градусов. В воскресенье 14 февраля сохранятся осадки в виде сильного снега. Также прогнозируется сильный туман при температуре воздуха на уровне минус 11-13 градусов.

Ожидается, что снег прекратится к утру 15 февраля. В этот день ожидается похолодание до минус 19 градусов.

Накануне "Ъ-Ярославль" сообщал, что губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов на заседании регионального правительства подверг резкой критике качество уборки дорог от снега, особенно в Ярославле. Губернатор потребовал навести порядок в этой сфере, предупредив, что в конце недели в регионе ожидается сильный снег.

Антон Антонов