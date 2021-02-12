Глава Удмуртии подтвердил отмену обязательного масочного режима в регионе

Глава Удмуртии Александр Бречалов заявил об отмене обязательного масочного режима в регионе. Об этом он сказал на встрече с научным сообществом республики, сообщает «Интерфакс».

«С сегодняшнего дня у нас действует рекомендательный режим, но те, кто не имеют достаточного уровня титров антител — обязательно использование масок»,— подчеркнул господин Бречалов, открывая встречу.

Он добавил, что у него есть антитела, но он наденет маску на мероприятии для примера другим. Остальным участникам встречи так же выдали маски и порекомендовали их надеть.

Ранее сообщалось, что в распоряжение главы Удмуртии о мерах по снижению риска распространения коронавируса от 18 марта 2020 года внесли очередные изменения. При этом в нем нет информации об отмене обязательного масочного режима с 12 февраля, о чем говорилось ранее. В настоящее время такой документ не опубликован.