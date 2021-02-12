Власти Удмуртии опубликовали новый вариант распоряжения по ограничениям из-за COVID-19

В распоряжение главы Удмуртии о мерах по снижению риска распространения коронавируса от 18 марта 2020 года внесли очередные изменения. В документе говорится, что с 10 февраля организации в сфере молодежной политики могут проводить официальные мероприятия на открытом воздухе и помещениях всех типов без ограничения по количеству участников, за исключением граждан старше 65 лет. При этом загрузка трибун зрителями должна превышать не более 50%. Это же касается и спортивных мероприятий. Также сняты ограничения по режиму работы заведений общественного питания.

При этом в нем нет информации об отмене обязательного масочного режима с 12 февраля, о чем говорилось ранее. Документ датирован 10 февраля, он был опубликован накануне вечером. В пресс-службе главы и правительства Удмуртии уточнили, что ожидается обновленный документ.

Напомним, что ранее глава Удмуртии Александр Бречалов объявил об отмене обязательного ношения масок с 12 февраля. Республика стала первым регионом России, где масочный режим стал рекомендательным. Кроме того, с 10 февраля в Удмуртии сняли ряд ограничений, введенных ранее из-за пандемии коронавируса. Неправильным решение соседей считают власти Татарстана. Некоторые эксперты считают, что рекомендательный режима не повлияет на ситуацию с коронавирусом в регионе, однако не исключают увеличение заболеваемости гриппом и ОРВИ из-за наступающего сезона. Также они подчеркивают, что снятие ограничений даст импульс к развитию экономики и уменьшению социального напряжения.

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